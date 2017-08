Après avoir vendu pour 105 millions d’euros, l’international français Ousmane Dembélé au FC Barcelone, le Borussia Dortmund a trouvé son successeur. Le club allemand a trouvé un accord avec Manchester City pour Jadon Sancho.

L’ailier anglais des moins de 17 ans rejoint le club de la Rhur. Il n’a pas été retenu dans l’équipe première de Manchester City cette saison et tentera de se faire une place dans celle des Borussen.

.@Sanchooo10 has joined @bvb.

Good luck on the next chapter of your career ! #mancity pic.twitter.com/osjMdr3DwG

— Manchester City (@ManCity) 31 août 2017