Mardi, le Borussia Dortmund affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Un choc qui marquera les retrouvailles de Paco Alcacer (26 ans) avec son ancienne équipe. L’attaquant espagnol du BVB ne garde pas forcément un très bon souvenir de son passage en Catalogne entre 2016 et 2018. Dans l’émission « Què T’hi Jugues », sur la radio SER Catalunya, le buteur du Borussia est revenu sur sa période catalane.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’intéressé éprouve une certaine rancœur envers les Blaugranas. « A Barcelone, il y avait des gens qui se sont très mal comportés avec moi. J’ai beaucoup de respect pour beaucoup de gens et beaucoup de collègues. (…) Les joueurs se sont très bien comportés, les supporters aussi, même si une autre partie m’a mal traité. (…) Pour moi, il était important de voir qu’on me faisait confiance et beaucoup de personnes ne l’ont pas montré », a ainsi commenté Alcacer.

