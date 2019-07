En ce mois de juillet, la présentation des nouveaux maillots extérieurs bat son plein. Après Manchester United, c’est au tour du Borussia Dortmund de présenter sa toute nouvelle tunique extérieure 2019-20.

« Men of Steel ». C’est sous ce slogan que PUMA et le BvB présentent aujourd’hui ce nouveau maillot extérieur. Le graphisme s’inspire de l’acier, caractéristique de la ville de Dortmund depuis le milieu du XVIIIe siècle comme l’explique la marque allemande dans un communiqué : « Pour rendre hommage à ce métal, les couleurs prédominantes du maillot sont le noir, le gris et l’argent. Les larges rayures verticales noires du maillot précédent ont été conservées et un graphisme noir et gris a été ajouté en arrière-plan. Les logos PUMA et Evonik ainsi que les deux bandes sur les épaules sont argentées, les seules touches de jaune proviennent de l’emblème du club, sur le torse. L’une des particularités du maillot est le message « Borussia Dortmund pour toujours », en allemand, imprimé à l’intérieur du col. »

