Manchester United n’est pas le seul club à vouloir miser beaucoup d’argent sur Jude Bellingham (16 ans). Selon Sport Bild, le Borussia Dortmund est lui aussi disposé à mettre 35 M€ sur la table pour s’offrir le jeune milieu anglais. Une tendance confirmée par le Telegraph.

Ce dernier est l’une des sensations de la saison en Championship, sous la tunique de Birmingham City (4 réalisations et 2 passes décisives en 31 apparitions). Le BvB a flairé la bonne affaire et espère, après avoir convaincu Jadon Sancho et Erling Braut Håland, parvenir à l’attirer du côté de la Ruhr cet été.