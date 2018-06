Après s’être offert les services de Thomas Delaney, le Borussia Dortmund souhaite apporter un nouveau renfort à son entrejeu. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Sampdoria de Gênes, le milieu défensif Lucas Torreira (22 ans) déclenche l’intérêt des Marsupiaux.

Auteur d’une excellente saison en Serie A, l’Uruguayen possède une clause de 25 millions d’euros. Comme le rapportent Bild et la presse italienne, le club de la Ruhr serait disposé à la lever et à offrir un contrat de 5 ans au joueur. Ce dernier figure aussi sur les tablettes de Naples et Arsenal.