Comme nous vous l’annoncions un peu plus tôt, le FC Barcelone, qui vient d’encaisser un chèque de 222 millions d’euros en paiement de la clause de Neymar, se met en ordre de bataille pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Le nouvel entraîneur de l’entité catalane, Ernesto Valverde, a fait du chantier de la défense l’une de ses priorités. Après l’arrivée du latéral droit portugais Nelson Semedo, pour un peu plus de 30 millions d’euros, c’est maintenant sur le défenseur central de la Real Sociedad Iñigo Martinez que le FC Barcelone a porté son attention. Si le joueur aurait fait part de son intérêt pour rejoindre les Blaugranas, on risque d’assister à un nouveau refus de négociations lors de ce mercato estival.

En effet, le club txuri-urdin ne semble pas prêt à négocier un départ de son défenseur central de 26 ans. En marge de la présentation d’Alberto De La Bella, défenseur de retour au club - pour palier le départ de Martinez, Loren, le directeur sportif de l’entité basque s’est exprimé au sujet d’un éventuel départ du joueur, à Barcelone. Et il s’est montré ferme. « Il n’y a rien d’officiel. Je peux dire que la Real n’a montré aucun intérêt à négocier quoi que ce soit. Nous voulons qu’Iñigo soit à la Real Sociedad. Nous voulons profiter pleinement de nos joueurs et atteindre des objectifs importants. Nous savons que lorsque ces trains passent il est difficile de les arrêter, mais il n’y a rien d’officiel et la Real Sociedad n’a aucun intérêt à parler du départ d’Iñigo Martínez. », s’est-il exprimé. Le FC Barcelone semble donc parti pour payer la clause du joueur, estimée à 32 millions d’euros.