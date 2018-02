Après plusieurs semaines de négociations, Larry Kayode devait signer hier soir à l’Amiens SC, sous forme de prêt jusqu’à la fin de saison avec option d’achat, après avoir passé la traditionnelle visite médicale dans l’après-midi. Mais le transfert du joueur prêté cette saison à Gérone par Manchester City n’a finalement pas été validé. « Pour des raisons administratives », déclare aujourd’hui le club picard.

Dans un communiqué, le promu a tenu a expliqué les raisons de cette non-arrivée, alors que tout semblait bouclé. Et le club amiénois semble toujours croire à une issue heureuse. « L’Amiens SC tient à revenir sur la situation de l’attaquant international nigérian, Larry Kayode, présent hier soir dans les locaux du Stade de la Licorne, avec la volonté de rejoindre le club. L’ensemble des parties prenantes étaient tombées d’accord dans le délai fixé par la réglementation internationale. Pour des raisons administratives, le transfert de Larry Kayode n’a pas été validé. Les 3 clubs concernés (Manchester City, Girona FC et l’Amiens SC) travaillent actuellement sur la suite à donner à cette affaire, et sur les solutions possibles. La décision finale sera prise par les instance du football, après évaluation du dossier, » peut-on lire dans le communiqué. Affaire à suivre.