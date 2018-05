L’épisode du « Like » de Thomas Meunier a beaucoup de mal à passer chez le Collectif Ultras Paris (CUP). Pour rappel, le latéral droit du Paris Saint-Germain a « liké » un tifo de l’Olympique de Marseille. Une attitude qui a révolté le CUP qui considère cette action comme un manque de respect envers les valeurs du club parisien.

Sifflé lors de son entrée face à L’En Avant Guingamp, les relations entre le joueur et le CUP ne semblent pas être au beau fixe. Ce vendredi aura lieu une réunion entre le board parisien et les responsables du CUP pour évoquer la fin de saison. Le dossier Meunier et le « respect de l’institution seront notamment évoqués », comme le relate Le Parisien