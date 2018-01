Le 11 janvier dernier, le nouvel entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, s’était exprimé sur la volonté des Dogues de rapatrier le milieu portugais Xeka prêté à Dijon cette saison. « À partir du moment où le joueur souhaite revenir, il y a des discussions qui existent. Est-ce que le joueur ira au bras de fer ? Je ne le souhaite pas. Ce n’est pas bon pour les deux clubs, pour le joueur. Xeka a manifesté la volonté de revenir. Je le sais depuis longtemps, avant même mon arrivée ». Aujourd’hui, le président de Dijon, Olivier Delcourt, a répondu aux Lillois. Et visiblement, il était très remonté contre le LOSC.

« Pour moi, le dossier Xeka, qui a assez duré, est clos à 99 % ! Il finira la saison à Dijon ! Depuis six ans que je suis président, je n’avais jamais vu ça ! Lille a harcelé le joueur, puis j’ai été à mon tour souvent contacté, au téléphone, par mail. Je vous confirme que ça m’a plus que gonflé. Cela fait un mois que Xeka ne joue plus, car il a eu la tête à l’envers. Dijon n’est pas responsable des difficultés financières de Lille ! J’ai entendu le joueur, qui voulait partir, je peux comprendre jusqu’à un certain point. Mais il est salarié du DFCO, il a des obligations vis-à-vis du club, du staff, de ses coéquipiers, du public. Et nous n’avions pas prévu de le remplacer », a-t-il déclaré dans des propos relayés par lequipe.fr.