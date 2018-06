En marge de l’entraînement de la Seleção, ce samedi, au lendemain de la victoire face au Costa Rica (2-0), le docteur de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar est venu faire un point sur l’état des forces en présence. Alors que la dernière rencontre du Brésil dans cette phase de poules aura lieu mercredi prochain, face à la Serbie, deux joueurs sont d’ores et déjà forfaits et ne seront pas du voyage à Moscou.

Entré à la place de Willian lors de la rencontre face au Costa Rica, Douglas Costa a ressenti une gêne à la cuisse droite autour de la 39e minute du deuxième acte. « Peu après, le but est arrivé. Il a continué, sans rien nous dire, mais nous a confié plus tard qu’il souffrait. Il pouvait courir, mais pas à pleine vitesse. On le voyait clairement poser la main sur la région de la cuisse à plusieurs reprises », a raconté le médecin brésilien, avant de poursuivre. « Je dirais que c’est une blessure musculaire de petite gravité », explique le docteur. Toujours est-il que l’ailier de la Juventus est forfait pour la rencontre décisive du Brésil face à la Serbie. Egalement touché dans la région fessière et absent de la rencontre face au Costa Rica, Danilo devrait être lui plus rapidement apte. Le Docteur Lasmar l’a laissé entendre lors de son allocution : « difficile de comparer des cas, des blessures complètement différentes, des muscles différents, des athlètes différents ... Ce que je peux dire, c’est qu’il y a plus de chance de voir une amélioration rapide chez Danilo que chez Douglas Costa », a-t-il conclu.