Après l’annonce du retour de la Ligue des Champions sur beIN Sports à partir de la saison 2021/2022, la chaîne détenue par les propriétaires du Paris Saint-Germain vient d’annoncer un accord avec l’UEFA pour la diffusion de l’intégralité des matches de l’Euro 2020 en échange d’un chèque de 38 M€ environ. Pour rappel, TF1 et M6 avaient déjà acquis la retransmission de 23 matches (sur 51) contre 50 M€ (25 M€ chacun).

« L’UEFA et beIN Sports France ont annoncé aujourd’hui un accord de diffusion pour la retransmission de l’intégralité de l’UEFA EURO 2020 qui se tiendra du 12 juin au 12 juillet. L’UEFA EURO 2020 sera le 16ème Championnat d’Europe de l’UEFA et marquera le 60ème anniversaire de la compétition. Ce tournoi très attendu se tiendra dans 12 villes de 12 pays européens du 12 juin au 12 juillet 2020. Après la diffusion en intégralité de l’UEFA EURO 2012, de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014 de l’UEFA EURO 2016 en France et de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, les abonnés continueront de suivre le meilleur du football international avec cet été l’intégralité de l’UEFA EURO 2020 seulement sur beIN SPORTS. Les 51 matchs de l’UEFA EURO 2020 seront à suivre en direct sur beIN SPORTS, dont 28 en exclusivité. L’accord couvre également l’exploitation des droits digitaux avec les résumés de l’ensemble des matchs », indique le communiqué de la chaîne.