Si le groupe espagnol Mediapro n’a toujours pas communiqué suite à l’annonce faite par la LFP sur l’attribution des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, Canal+ n’a pas tardé à sortir du silence quelques minutes après. Ce soir, c’est au tour de beIN Sports de s’exprimer par l’intermédiaire de son président Yousef Al-Obaidly.

« Nous nous réjouissons de cette attribution qui consolide notre catalogue de droits premium, et sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec la Ligue de Football Professionnel pendant de nombreuses années encore. Nous diffusons ce championnat depuis 2012, et sommes un acteur essentiel de son développement à l’international. En permettant à nos abonnés de bénéficier du plus grand nombre d’affiches premium à partir de 2020, nous sommes en mesure de leur garantir pour la première fois en exclusivité sur les antennes de beIN SPORTS les rencontres chocs entre les plus grands clubs du championnat. C’est l’offre de Ligue 1 la plus qualitative que la chaîne ait jamais proposée. Nous nous étonnons par ailleurs des résultats de l’appel d’offres concernant l’attribution des autres lots et nous resterons attentifs à l’évolution du marché ».