Alors que la renégociation des droits TV en Ligue 1 bat son plein pour la période 2020-2024, la question du futur montant déboursé annuellement par les chaînes TV pour diffuser le championnat de France est au cœur de tous les débats, notamment chez les dirigeants des clubs de l’élite. Jacques-Henri Eyraud ne déroge pas à la règle.

Interrogé au micro de BFM TV, le président de l’OM a fixé le prix du championnat de France. Selon lui, la L1 vaut au moins un milliard d’Euros et ce, pour plusieurs raisons. « Je pense que le foot vaut 1 milliard. C’est 3,5 en Angleterre, un décalage qui me semble raisonnable. On serait condamné à être à la traîne des principaux pays européens ? Je veux dire aux investisseurs regardez ce qu’il se passe en Ligue 1. Un suspens à tous les étages. L’OM qui revient au sommet, l’OL avec des jeunes qui réussissent très bien, le PSG qui attire Neymar. » Les chaînes de TV sont prévenues.