L’annonce de l’acquisition en grande partie des droits TV de la Ligue 1 par Mediapro pour la période 2020-2024 a fait sensation. Outre le montant record négocié (+ de 1,153 milliard d’euros), la LFP a surpris tout son monde en accordant sa confiance au groupe espagnol Mediapro, méconnu en France. Et à l’heure de faire le portrait de la société ibère, un détail a frappé tous les médias. Parti pour acquérir les droits TV de la Serie A pour la période 2018-2021, Mediapro a finalement vu son contrat passé avec la ligue italienne être rompu. De quoi refroidir certaines ardeurs.

Au micro de RMC, le directeur général de la LFP, Didier Quillot, a toutefois tenu à expliquer qu’il n’y avait aucun risque pour qu’un tel rebondissement n’arrive entre la ligue française et le groupe espagnol. « Les Italiens ont lancé leur appel d’offres très tard et se retrouvent donc face à un dilemme entre Mediapro, Sky et la Serie A. Notre appel d’offres est très clair, ce qui ne semble pas avoir été le cas de celui de la Serie A. Un gagnant peut décider de sous-licencier, à condition d’être lui-même éditeur, ce qui est exactement le cas de Mediapro. Mediapro respecte strictement notre cahier des charges. Il n’y a donc pas de risques de voir en France ce qui se passe en Italie. » C’est dit !