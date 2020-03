Depuis le 29 novembre dernier, on sait que la Ligue des Champions sera diffusée sur Canal+ et beIN Sports à partir de la saison 2021/2022, et ce, jusqu’en 2024. Cependant, il n’est pas impossible que la chaîne cryptée commence à diffuser la plus prestigieuse des compétitions européennes dès la prochaine saison !

L’Equipe affirme en effet que, face à la crise financière liée au coronavirus, RMC Sport, le diffuseur actuel, travaille sur un « modèle de sous-licence avec un autre diffuseur français ». Le but ? Réduire la note de la dernière année de diffusion (315 M€ par saison pour la Ligue des Champions et 35 M€ pour la Ligue Europa). Et d’après le quotidien, la piste la plus chaude concernant cet autre diffuseur français mènerait à Canal+. Affaire à suivre.