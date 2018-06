Après l’imbroglio Mediapro, la Serie A a annoncé l’issue de l’appel d’offre des droits télévisuels pour la période 2018-2021. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, le grand vainqueur est donc la Sky qui a obtenu deux des trois lots pour la somme de 780 millions d’euros par an. Cela équivaut à 266 matches par an. Le dernier lot a été obtenu par Perform contre un chèque de 193 millions annuels pour les 114 matches restants.

Au niveau de la répartition des rencontres, Sky diffusera l’affiche du dimanche soir et celle du lundi. Mais aussi deux matches le samedi (15h et 18h) ainsi que trois le dimanche (15h et 18h). De son côté Perform obtient des matches le samedi soir, le dimanche midi et le dimanche après-midi. Andrea Zappia le PDG de Sky Italia s’est félicité d’avoir remporté les enchères : « Nous sommes fiers de continuer à garantir à nos clients le meilleur de la Serie A. »