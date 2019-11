C’est donc officiel. À partir de la saison 2021/2022, la Ligue des Champions ne sera plus diffusée sur RMC Sport, mais sur Canal+ et beIN Sports. Un petit événement puisque la chaîne cryptée et celle détenue par les Qataris vont récupérer une compétition qu’ils diffusaient depuis plusieurs années avant le gros coup réalisé par le groupe Altice. Dans un communiqué, Canal+ a donc forcément tenu à afficher sa joie, avant de préciser le programme des matches qui seront diffusés.

« CANAL+ diffusera les deux plus belles affiches de chaque journée en direct et en exclusivité, ainsi que la finale. CANAL+ est très heureux de se voir attribuer en exclusivité par l’UEFA les deux lots premium de la Champions League, marquant le retour de la plus prestigieuse compétition européenne sur CANAL+ à partir de 2021. Pour trois saisons à partir de 2021, CANAL+ diffusera en direct les deux meilleures affiches de chaque journée de Champions League, les mardis et mercredis soirs. CANAL+ est ainsi assuré de pouvoir faire suivre à ses abonnés le parcours des plus grands clubs français et européens. CANAL+ diffusera également le grand magazine d’après-match avec les temps forts de toutes les rencontres de la journée. Enfin, CANAL+ diffusera la finale ainsi que la Super Coupe entre les vainqueurs de la Champions League et de l’Europa League. Le nouveau contrat Champions League porte sur les saisons 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. »