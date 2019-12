La lutte pour les droits télévisuels des prochaines compétitions européennes est en train de s’achever en France. Alors que Canal + et beIN Sports ont obtenu les droits de diffusion pour la Ligue des Champions entre 2021 et 2024, une question demeurait en suspend. Qui allait récupérer les droits de la Ligue Europa et de la nouvelle compétition de l’UEFA, la Ligue Europa Conférence ? Canal + avait réalisé la bonne affaire en obtenant la meilleure rencontre de chaque journée pour ces compétitions ainsi que la diffusion des finales.

Le lot B qui concernait toutes les autres rencontres n’était pas encore attribué. D’après, L’Equipe, c’est Mediapro qui aurait finalement raflé la mise. Le groupe espagnol qui proposera la Ligue 1 et la Ligue 2 la saison prochaine a donc obtenu la diffusion d’une nouvelle compétition. Reste à savoir si cela compensera en partie la non-acquisition des droits de la Ligue des Champions.