Un bureau de la Ligue de football professionnel s’est tenu ce vendredi. Et pendant cette réunion de quatre heures, le sujet des droits télé est évidemment revenu sur la table. Plusieurs sujets de crise on été évoqués et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, s’en est pris au directeur général exécutif de la LFP, Didier Quillot.

Le patron du PSG lui reproche entre autres d’avoir tendu les relations entre les deux diffuseurs de Ligue 1, Canal + et beIN Sports, à en croire l’Équipe et le Parisien. Pour sa défense, Didier Quillot a rétorqué que la décision d’attribuer les prochains droits TV à Mediapro était la meilleure solution. Dans son échange avec l’homme d’affaires qatari, Quillot aurait même reçu le soutien de Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice.