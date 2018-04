En plus d’être rivaux sur le terrain, le FC Barcelone et le Real Madrid sont régulièrement au coude à coude sur le mercato. Ce fut le cas pour Dani Ceballos l’été dernier notamment, et l’Andalou avait finalement opté pour les Merengues.

Aujourd’hui, AS explique que les deux ogres espagnols sont encore derrière un espoir espagnol : Fabian Ruiz, lui aussi du Betis, milieu de terrain de 22 ans qui a réalise une grande saison. Sa clause libératoire s’élève à 30 millions d’euros, un montant relativement bas compte tenu de son potentiel et de l’avenir qu’on lui prédit.