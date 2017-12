Le Paris Saint-Germain s’est incliné pour la première fois de la saison ce week-end face à Strasbourg (2-1). Une défaite qui a d’ailleurs fait grand bruit et qui continue à faire parler. Ce lundi, Christophe Dugarry est revenu sur le sujet dans son émission "Team Duga" sur RMC. L’ancien international tricolore n’a pas hésité à critiquer Unai Emery.

« Ils (les remplaçants qu’Emery a aligné) lui donnent raison. Ces joueurs-là lui donnent raison. Je pense que le turn over a lieu trop tard. Il a eu le temps d’en dégoûter certains. C’est de la faute de tout le monde. Au départ, je pense que c’est à Emery dans son management. Dans cette relation humaine, il n’a pas été à la hauteur. Après, ce non turn over lui donne raison. Forcément, les meilleurs joueurs tu leur trouves le système parfait, tu as le parfait équilibre. J’espère pour toi, pour ton équipe, pour ton club et pour tes supporters que tu ne prendras pas ça comme un boomerang quand tu auras besoin de ces joueurs-là si tu as un blessé, etc...Je te le souhaite pour l’instant ça fonctionne. Tu as raison. Mais je trouve ça dommage car tu vas perdre des joueurs talentueux au mercato, qui voudront partir et qui auraient pu peut-être faire autre chose dans un autre environnement ».