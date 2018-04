Hier soir, Neymar, toujours au Brésil, n’était pas présent pour le match du sacre parisien face à l’AS Monaco. Il a même posté une photo sur ses réseaux sociaux, où il jouait visiblement au poker en ligne. De quoi faire réagir Christophe Dugarry dans son émission Team Duga sur RMC Sport.

« Comment Neymar peut ne pas être là pour le match du titre ? Comment peut-on lui donner l’étiquette de leader quand il ne vient pas partager ça ? Comment le PSG peut accepter quelque chose comme ça ? Comment peut-il regarder ses coéquipiers dans les yeux en se comportant comme ça ? "Il crache sur le club. Je trouve ça scandaleux. S’il était au Barça, il serait revenu sans aucun problème. Je n’en peux plus de ces joueurs qui ne font que se regarder le nombril. C’est un collectif qui gagne des matchs, ce ne sont jamais des individualités. Et on pense que le PSG peut gagner la Ligue des champions avec des attitudes comme ça... », a lancé l’ancien joueur de l’OM.