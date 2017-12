Dans son émission Team Duga sur RMC Sport, Christophe Dugarry s’est exprimé sur le tirage du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

« Bien sûr qu’on est content de jouer le Real mais le but c’est quand même d’aller le plus loin possible. Même si c’est jouable et si son potentiel doit s’affirmer, je pense que c’est le pire tirage que pouvait espérer le PSG », a confié l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.