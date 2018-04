Dans l’émission Team Duga sur RMC, le champion du monde 1998 Christophe Dugarry est revenu sur les dernières prestations de l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé avec son club et les Bleus. Il estime que depuis la blessure de Neymar Mbappé a simplifié son jeu.

« Le fait que Neymar ne soit pas là le ramène à l’essentiel. Il est trop dans le mimétisme avec Neymar qui en rajoute, qui surjoue avec de l’efficacité et de l’élégance, c’est pour ça qu’il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Mbappé en est encore très loin. Et il y a peut-être une volonté de mimer les qualités et les défauts de Neymar. Quand il n’est pas là, il épure son jeu. Dès qu’il donne et qu’il se déplace, il va tellement vite, il fait des différences impressionnante. Le défenseur ne sait plus s’il va donner sur une touche, ou s’il va dribbler, il est toujours entre deux eaux », a-t-il précisé.