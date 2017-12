Dix-septième de Ligue 1, Toulouse vit une année très compliquée. Héros il y a encore quelques saisons, Pascal Dupraz est au cœur des débats. L’entraîneur des Pitchounes est notamment en froid avec une bonne partie des supporters. Un départ de l’ancien coach d’Evian est même souhaité par certains. Dans son émission "Team Duga" sur RMC, Christophe Dugarry a donné son sentiment sur la situation au TFC.

« Bien sûr qu’il (Dupraz) peut sauter. Le football, c’est un éternel recommencement. C’est sûr que si pour justifier les difficultés, tu parles de ce que tu as fait il y a six mois, un an ou un an et demi, c’est trop tard. C’est la cruauté de ce job. Mais c’est aussi ce qui fait que ce job est intéressant, que ce sport est passionnant. La vérité d’aujourd’hui, n’est pas la vérité de demain ou celle d’hier. Donc il peut sauter car plus rien ne va malheureusement à Toulouse, qu’il a eu tous les joueurs qu’il souhaitait dans le recrutement. Il a réussi à faire mettre la main à la poche au président Sadran. Ce qui était loin d’être évident. En plus, il se crée des problèmes avec les supporters, avec certains joueurs. Il est toujours en train de stigmatisé ses joueurs, de responsabiliser ses joueurs sur les problèmes actuels du TFC. Donc j’ai l’impression qu’il y a de moins en moins de gens qui le supportent. Donc là il n’y a pas d’état d’âmes. Le président Sadran met son argent, doit gérer un club. Dupraz, c’est très bien ce qu’il a fait. Tu lui offriras une Rolex et puis tu passeras à autre chose (...) Dupraz pense que le foot lui doit tout. Il pense qu’Évian lui doit tout, que Toulouse lui doit tout. il se croit au dessus de tout le monde (...) Il se fâche avec tout le monde. Il a un ego tellement surdimensionné ».