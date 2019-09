Le Paris SG s’est débarrassé de plusieurs de ses jeunes pousses cet été pour renflouer ses caisses, de Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) à Christopher Nkunku (RB Leipzig) en passant par Timothy Weah (Lille) ou Stanley Nsoki (OGC Nice). Une politique sur le marché que Christophe Dugarry, consultant pour RMC, avoue ne pas comprendre. « Je n’arrive pas à comprendre la stratégie du PSG avec ses jeunes. Sincèrement, je n’ai pas de réponse parce que je suis dans le flou total. Alors, je peux comprendre que le Paris Saint-Germain n’ait pas un besoin indispensable de ses jeunes de la formation car ils ont tellement d’argent. Donc, ce n’est pas si grave que ça financièrement », a-t-il glissé avant de poursuivre.

« Après, ça a forcément son importance. Quand tu as des jeunes que tu n’arrives pas à amener au très haut niveau, c’est-à-dire à être professionnel, ça amène forcément une carence et un problème pour ensuite les faire signer dans la pré-formation par exemple. Je ne comprends pas la stratégie. (…) Sincèrement, je ne peux même pas me permettre de la juger parce que je ne la comprends pas. Je ne sais pas ce qu’ils ont envie de faire. Alors, bien évidemment ça reste un club du top 10 mondial, donc amener ces jeunes-là à maturité au Paris Saint-Germain, c’est toujours difficile. Tu es obligé à un moment ou un autre de les prêter ou d’avoir un club filial qui va les amener à maturité pour qu’ils puissent espérer un jour jouer au PSG », a-t-il lancé au micro de Team Duga. Le PSG sait ce qui lui reste à faire.

