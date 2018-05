Dans son émission Team Duga sur RMC, le champion du monde 1998 Christophe Dugarry est revenu sur les derniers rebondissements concernant l’avenir d’Antoine Griezmann à l’Atlético. Le consultant conseille à l’international français de quitter les Colchoneros.

« Je pense qu’à un moment ou à un autre, il faut savoir partir et prendre son envol. Il ne faut pas faire une carrière dans le confort. Ce n’est jamais très bon. Ça fait des années qu’on entend la même rengaine. Griezmann va partir, Griezmann n’est pas bien, Griezmann par-ci, Griezmann par-là. C’est un peu Martine à la plage. Si on en parle aussi souvent et à chaque fois, chaque intersaison, c’est que le garçon veut partir, veut aller voir ailleurs, veut se prouver des choses. Il veut peut-être passer un cap également. »