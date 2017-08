Grand retour de l’émission Team Duga sur RMC Sport et Christophe Dugarry a enfin eu l’opportunité de s’exprimer sur le phénomène Neymar. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le consultant qui a habituellement la gâchette facile est déjà conquis par les prestations du Brésilien.

« Je n’ai jamais vu ça, jamais, je ne pense pas qu’il soit trop cher, ça ne me choquera jamais que ce type de joueur soit aussi cher. Ce garçon là a de magie dans les pieds c’est lui qui attire du monde et fait vendre maillots, il y a toute une économie derrière ce joueur magique. C’est un condensé de tous les grands joueurs que j’ai eu la chance de voir depuis que j’aime le football, Cruyff, Maradona, Zidane, Ronaldo. Il a la vitesse, le sens des déplacements, le changement de rythme, chaque grand joueur avait sa spécificité, lui c’est une symbiose de tout ça. Quand il faut jouer dans les petits espaces il est magique, il sait jouer sans ballon, il accélère, on le connaissait déjà très bien mais sur ces deux matchs j’ai appris à le redécouvrir, il est magique », a expliqué le champion du monde 1998.