Une humiliation. Il n’y a pas d’autre mot. Hier, l’Olympique de Marseille s’est fait lourdement corrigé par l’AS Monaco (6-1). Une défaite qui a fait couler beaucoup d’encre et qu’a assumée l’entraîneur Rudi Garcia. Lors de l’émission "Team Duga" sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas raté l’entraîneur des Phocéens ainsi que la direction.

« Ils ont eu dix mois pour préparer ce mercato. Ils sont dans la difficulté pour trouver un avant-centre supplémentaire et au moins un autre défenseur central. Donc c’est dire que c’est compliqué. Dire aujourd’hui, les prix ont augmenté, c’est de plus en plus cher, ils le savaient. S’ils n’avaient pas les moyens, il fallait racheter Lorient. On les aurait beaucoup moins embêtés. Aujourd’hui, il y a un niveau d’exigence qui est présent à l’Olympique de Marseille. S’ils n’étaient pas au courant, je crois que maintenant ils l’ont bien compris. Maintenant, que Rudi Garcia prenne la responsabilité de ce match, très bien. Mais ce qui me dérange, ce sont ses explications. Quand il dit le matin dans les journaux, "désolé pour Monaco, on y va pour gagner". Et que je vois six défenseurs.... Il manque un joueur important en défense, Rami, il fait jouer 5 défenseurs. Il y a 5 joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Quand j’entends l’explication, j’ai mis 5 défenseurs costauds pour pouvoir répondre physiquement aux Monégasques (...) Je trouve que pour un coach champion de France, deux fois vice-champion d’Italie, d’une simplicité affligeante. Mais affligeante ! »