Dans son émission Team Duga sur RMC Sport, Christophe Dugarry s’est exprimé sur l’attitude de Jean-Michel Aulas, et plus particulièrement sur la façon de communiquer du président lyonnais vis à vis des autres clubs de Ligue 1 notamment.

« C’est un président que j’admire, mais j’en ai marre. J’en ai marre de le voir aussi aigri. Au lieu de jubiler et de fêter sa 3e place avec les joueurs, il va parler de l’OM avec cette petite phrase. Un peu de classe ! J’en ai marre de le voir aigri, jaloux quand c’est le PSG, marre de ses petites phrases, marre de ses tacles. Il y a une ombre Aulas qui plane. Et je ne supporte plus l’équipe, le maillot, parce qu’on sait qu’il y aura toujours une petite phrase que me fera détester ce que je viens de voir sur le terrain... », a lancé l’ancien joueur de l’Equipe de France.