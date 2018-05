Comme chaque année, les Trophées offrent leurs lots de surprises, bonnes comme moins bonnes. Il faut croire que cette édition 2018 n’a pas du tout plu à Christophe Dugarry qui s’en est ému sur RMC ce lundi. D’après le consultant de la radio et ancien champion du Monde 1998, Emery et Neymar n’auraient pas dû recevoir les prix de "meilleur entraineur" et de "meilleur joueur". A la place, il les aurait attribué aux Marseillais Rudi Garcia et Florian Thauvin.

« Unai Emery meilleur entraîneur ? C’est une blague ou un prix pour service rendu ? Qu’a-t-il montré ? Il a tellement été bon et génial qu’ils le virent (il est en fin de contrat en réalité, ndlr) ! Si le meilleur entraîneur de cette saison n’est pas Rudi Garcia, c’est qui ? C’est Rudi Garcia qui, avec un effectif moyen, a réussi à en tirer la quintessence et à faire progresser ses joueurs ! Unai Emery a gagné, oui, mais heureusement : ils ont acheté 400 M€ de joueurs ! » s’est emporté Dugarry qui a ensuite critiqué le trophée offert à la star brésilienne du PSG. « C’est le plus grand joueur de notre championnat. Mais sur la saison, je suis désolé, ce n’est pas le meilleur. On aurait pu mettre Edinson Cavani effectivement, mais compte tenu du contexte, pour moi, c’est Florian Thauvin. Il a porté l’OM à lui tout seul. Pour moi, il n’y avait pas photo. »