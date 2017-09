Brillant lorsqu’il est entré en jeu face au Chievo Vérone, inscrivant le troisième but de la Juventus Turin pour une victoire facile (3-0) samedi, Paulo Dybala est la star montante de la Serie A et du football argentin.

Les bonnes performances s’enchaînent pour l’ancien joueur de Palerme, et son entraîneur s’en réjouit. Pour Massimiliano Allegri, sa pépite âgée de 23 ans peut gravir des sommets. « Dybala s’améliore beaucoup et a tout pour devenir l’un des meilleurs du monde, aux côtés de Neymar, Cristiano Ronaldo et Leo Messi. C’est le futur de la Juventus et je suis content », a lâché le coach de la Vieille Dame après la rencontre.