Outre la finale opposant l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne, les EA Ligue 1 Games cherchaient aussi à connaître la dernière équipe du podium. Opposés à Montpellier, les Girondins de Bordeaux se sont imposés (2-1) et terminent donc troisièmes du tournoi. Une victoire acquise sur coups de pied arrêtés.

L’ouverture du score est à mettre à l’honneur de Nicolas de Préville qui marque sur un penalty obtenu généreusement après une faute sur le nouveau Bordelais Kwateng (8e). Montpellier égalise juste avant la pause, sur un penalty pas évident obtenu par Ferri et transformé par sa recrue phare Teji Savanier (45e+1). Enfin, De Préville, encore lui, y va de son doublé et marque sur coup franc grâce à une frappe enroulée qui surprend le gardien montpelliérain (53e). « Nicolas prend beaucoup de plaisir dans son jeu quand il se sent bien. L’idée de notre jeu lui donne la possibilité d’être le plus proche de son potentiel. Il est heureux, en confiance, et il va aider l’équipe », avoue Paulo Sousa, l’entraîneur bordelais en fin de match.

