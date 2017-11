Guingamp a été battu par un Marseille sans grande imagination dimanche après-midi (1-0). Persuadé que cet OM était prenable, Antoine Kombouaré a regretté dans La Provence le manque de jeu de son équipe, qui se contente seulement de respecter les consignes défensives sans dépassement de fonction.

« Le doute nous envahit, l’équipe pense avant tout à bien défendre, à être solide, mais sans jouer. Le but qu’on prend nous a réveillés, nous avons été meilleur après la pause, sans être plus dangereux. On a pas réussi à faire mal, à peser sur la défense. Steve Mandanda a passé un tranquille après-midi. On ne peut rien obtenir en jouant comme ça. Mais peut-être que les garçons avaient Monaco (6-0) en tête. C’est compliqué, il faut vite regagner pour retrouver la confiance. »