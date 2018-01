Cette année encore, l’En Avant Guingamp est une formation qui réussit bien son début d’exercice 2017-2018. Le club d’Antoine Kombouaré est classé 8e de Ligue 1. Yannis Salibur en est l’un des principaux artisans et il s’est raconté pour So Foot, notamment sur ses idoles.

« Ronaldinho et Robinho. C’étaient des dribbleurs, des joueurs spectaculaires et puis il y a aussi Ronaldo, El Fenomeno. Mais Ronaldinho avait un peu tout ce que j’aimais : puissance, spectacle, efficacité. Il a mal fini, mais c’est un joueur qui m’a toujours plu. J’aurais aimé qu’il donne plus, mais bon c’est quelqu’un qui a tout gagné et qui a quand même beaucoup fait pour le football », a expliqué l’attaquant breton dans les colonnes de So Foot.