Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2020, Eden Hazard respectera-t-il son bail avec les Blues jusqu’au bout ? L’ailier gauche belge de 26 ans est notamment courtisé par le Real Madrid, et même le Paris Saint-Germain. L’ancien Lillois a d’ailleurs déclaré sa flamme à la Casa Blanca.

« Pour l’instant, j’ai envie de finir cette année. Tout le monde sait bien l’admiration que j’ai pour le Real. mais pour l’instant, moi je suis un Blues. Et chaque année je suis toujours resté dans le club. Quand j’étais à Lille, on commence à dire Paris Saint-Germain et tout, mais je suis resté à Lille. À Chelsea, tous les ans, on dit Paris Saint-Germain ou Real », lâche ainsi l’international belge sur Canal +, qui conseille aux journalistes de ne pas parler s’il veulent le voir partir.