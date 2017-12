Eden Hazard, cela n’aura échappé à personne, est un joueur extrêmement talentueux. Il intéresse donc de nombreuses écuries et son nom est souvent cité lorsque les mercatos approchent. Lui s’y est fait visiblement.

« Tu sais, c’est comme ça depuis que j’ai commencé à Lille. En janvier, on parle du Real et du PSG. Ça a souvent été le PSG d’ailleurs. Après en juillet/août, c’est la même chose : « Eden va partir ». Et finalement, je suis toujours resté. Donc, à un moment, il faut dire la vérité aux gens : Eden partira le jour où il aura envie de partir et c’est tout. Ce n’est pas parce que les médias disent : Hazard va aller au Real Madrid que je vais forcément aller au Real Madrid. Je suis habitué, je n’y prête plus attention », a indiqué le génie belge de Chelsea dans les colonnes d’Onze Mondial.