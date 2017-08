Fin juin, L’Equipe révélait qu’Eden Hazard, Moussa Sow, Demba Ba et Yohan Cabaye avaient investi du capital au sein d’un futur club à San Diego, qui verra le jour en 2018. Ce club débutera en NASL, la D2 Nord-américaine. Les trois anciens lillois et l’attaquannt de Besiktas ont répondu favorablement aux sollicitations du propriétaire de la franchise, Bob Watkins. Et à en croire Mail Online, Hazard est plus qu’investi dans le projet, en parallèle de sa carrière à Chelsea.

Le média anglais relate ce lundi les propos de Ricardo Campos, membre de la direction de la franchise américaine, enthousiaste à l’égard de l’investissement d’Hazard : « C’est très facile pour lui d’être impliqué dans les décisions du club depuis l’Angleterre. Grâce aux applications comme Whatsapp ou Skype. Lui et les trois autres sont très professionnels. Ils se partagent les idées entre eux et tranchent ensemble. Leur décisions sont prises pour le bien de notre franchise. »