Auteur d’un début de saison canon avec Chelsea avec 8 buts et 4 passes décisives en 12 matches joués (toutes compétitions confondues), Eden Hazard se régale sous les ordres de Maurizio Sarri. Et les rumeurs de transfert l’envoyant au Real Madrid ne semblent pas l’affecter. Pourtant, elles continuent d’alimenter la presse.

Alors que le Belge déclarait encore récemment qu’il rêvait de jouer sous les couleurs de la Casa Blanca, le triple champion d’Europe en titre aurait décidé de lancer une offensive dès le mois de janvier. Mais selon le frère d’Eden, Thorgan Hazard, il restera chez les Blues jusqu’à la fin de la saison. « Eden a pris la bonne décision de rester à Chelsea », a-t-il déclaré au Het Laatste Nieuws. « Chelsea ne voulait pas le vendre et il a connu un bon début de saison. Le Real Madrid est dans une période compliquée. Je pense qu’Eden verra ce qui se passera à la fin de la saison. Je le connais. Il ne pense pas à un transfert en ce moment. Il donnera tout pour Chelsea. Il ne veut pas non plus de conflit avec son club. »