Après une saison compliquée l’année dernière, le Real Madrid a réagi cet été en étant actif sur le marché des transferts. Ainsi, Eden Hazard (28 ans) a été recruté pour 100 M€ en provenance de Chelsea. Mais un nom revient régulièrement du côté de la capitale espagnole, celui de Kylian Mbappé (20 ans). L’attaquant merengue aimerait bien voir le Français dans son équipe et indique que s’il le pouvait, il le recruterait.

« Un joueur de foot rêve toujours de jouer avec les meilleurs. Si demain je peux faire venir Kylian, j’essayerai, explique l’international belge dans les colonnes du Parisien. Mais non seulement ce n’est pas moi qui décide et en plus, je ne pense pas qu’on me demandera mon avis. »