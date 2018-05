Lors d’un entretien accordé en commun avec Bouna Sarr à SFR Sport, Adil Rami a été interrogé sur l’Equipe de France. Et le défenseur de l’Olympique de Marseille a visiblement très envie de revêtir la tunique bleue en Russie cet été !

« J’ai envie ! Certes, je garde la tête sur les épaules et je reste prudent sur mes appuis quand même. Mais pour te montrer à quel point je reste positif, même si je ne suis pas sur la liste jeudi, personne ne m’empêchera de continuer à travailler jusqu’à l’ultime départ de l’équipe de France. J’ai ce problème mental qui fait que j’y crois jusqu’à la fin. Ma carrière et mon parcours font que je me dois d’y croire », a lancé le défenseur de l’Olympique de Marseille.