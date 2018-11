Sacrée championne du Monde en Russie il y a plusieurs mois, l’équipe de France a souvent été critiquée pour son style de jeu. Les Bleus de Didier Deschamps n’ont en effet pas toujours proposé un jeu séduisant, et Antoine Griezmann est revenu sur le sujet ce dimanche dans le Canal Football Club, lui qui se trouve actuellement avec la sélection.

« Ça va toujours continuer à critiquer parce qu’on ne va pas changer notre style de jeu, parce que ça gagne et voilà. Après, on sait que les gens veulent du beau jeu, c’est nouveau pour les supporters français un style de jeu comme ça. Il faut s’habituer, que tout le monde s’habitue un peu. Nous, on se sent bien avec ça, le coach nous voit bien, on a confiance en ce style de jeu, c’est ce qui nous a fait gagner », a lâché l’attaquant de l’Atlético.