Il l’a dit et répété, il scellera son avenir avant le début de la Coupe du monde en Russie. Alors, forcément, la prise de parole d’Antoine Griezmann (27 ans) sera très attendu à partir de 14h30 ce mardi.

La Cadena SER et L’Équipe annoncent en effet que l’attaquant de l’équipe de France et de l’Atlético Madrid s’exprimera face à la presse depuis le camp de base des Bleus, à Istra. L’optimisme est de mise côté colchonero selon la radio espagnole. En Catalogne, on est dans le doute. Verdict dans la journée. Peut-être.