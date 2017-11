Wissam Ben Yedder le clame haut et fort depuis des mois. Il veut jouer pour l’équipe de France et espère que Didier Deschamps le sélectionnera prochainement avec les A. Mais son appel du pied est resté sans réponse puisque le sélectionneur tricolore ne l’a pas convoqué pour le rassemblement de novembre.

Pas de quoi décourager l’ancien Toulousain. WBY a confié au site de l’UEFA : « Mon rêve, c’est d’aller en équipe de France, de jouer la Coupe du Monde bien sûr. J’aimerais viser le maximum avec mon club, le FC Séville. Mon rêve aussi, c’est d’aller le plus haut possible, faire partie des meilleurs buteurs européens, de continuer à marquer beaucoup de buts et ne pas avoir de limites ».