Présent en conférence de presse, Blaise Matuidi est revenu sur le jeu de l’équipe de France. Il a notamment fait part des difficultés des Bleus face à des blocs regroupés : « On apprend de tous nos matches. Quand on est face à une défense regroupée, on a plus de mal. On va continue de travailler là-dessus. L’Allemagne est un adversaire qui tient plus le ballon, mais on doit travailler là-dessus pour aller plus vite vers l’avant et dans les petits espaces. L’équipe d’Islande était à 200%, il faut être au même niveau mental pour faire de grands matches. »

Pour autant, il estime que le jeu de la France ne se limite pas aux contres et que l’équipe de Didier Deschamps dispose d’une belle capacité d’adaptation : « Je ne suis pas du tout d’accord avec le terme équipe de contre. On a eu un jeu par rapport à un adversaire et on a su s’adapter. On peut être en attente ou avoir la possession. Je pense à un but contre l’Argentine où on part de nos six mètres et où on remonte le ballon et ça se termine sur un but de Kylian. Il y a des matches où on aura plus le ballon et d’autre moins ça dépend de l’adversaire. »