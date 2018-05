A l’occasion de la conférence de presse d’avant-match de l’équipe de France, les Bleus défient l’Irlande lundi à 21h au stade de France. Le match est en direct commenté sur Foot Mercato, le milieu de terrain Blaise Matudi s’est exprimé sur les jeunes.

Lors de son dernier match à domicile, la France s’est inclinée devant la Colombie (2-3) et Blaise Matuidi ne veut pas revivre le même scénario face à l’Irlande et demande plus de rigueur aux nouveaux venus plus précsisement aux jeunes. « Cette insouciance ne doit pas se transformer en relâchement. Il faut avoir cet état d’esprit de guerriers et ce mental de gagnants, c’est ce qui fera la différence. »