Eric Cantona s’est retiré su monde du football depuis quelques années maintenant, se concentrant sur une carrière d’acteur. Pourtant, l’ancien enfant terrible du foot français ne manque jamais de donner son avis, cette fois-ci sur l’équipe de France.

« C’est très difficile de dire que je vois cette équipe aller loin dans le Mondial. Toutes les équipes qui sont à la Coupe du monde sont de grandes équipes, chacune a sa chance. Dans le football, il doit y avoir des surprises, mais il n’y a plus de petites équipes. Si au départ il y a un favori et qu’il ne joue pas à 100 % de ses moyens, il n’a aucune chance. La France a ses chances, comme l’Allemagne, le Sénégal et tant d’autres équipes », a déclaré l’ancien numéro 7 des Red Devils dans un entretien accordé au journal Le Monde.