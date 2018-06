Mardi après-midi, la France a achevé sa phase de poule face au Danemark au terme d’un match nul soporifique, le premier 0-0 de la compétition. Les Bleus ont tenté de trouver des excuses après le match, en assurant que l’objectif premier était bel et bien d’assurer la première place. Mais pour les supporters français qui se sont déplacés pour l’occasion, ces derniers n’ont pas apprécié le spectacle proposé.

« Ce n’est pas possible, vous avez l’occasion de lui parler vous, demandez à la Fédération, à Didier Deschamps de nous rembourser les places, expliquait un supporter dans des propos relayés par L’Equipe. Je n’ai jamais vu ça. J’ai reçu plein de textos qui me disaient : “Mais c’est pas possible, "t’as pas payé pour ça quand même". Je vais boire de la vodka pour oublier. Enfin tenter d’oublier. Au pire, je me jetterai dans le fleuve ( rires) ». Même son de cloche pour un autre supporter, qui est venu de très loin. « J’ai dépensé 10 000 euros pour ça, avec ma famille, car on vient de Martinique… Je suis en colère, ça fait mal au cœur », a-t-il confié. À l’équipe de France de se rattraper lors des huitièmes de finale face à l’Argentine.