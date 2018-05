Blessé lors de la demi-finale retour de Ligue Europa entre l’Atlético de Madrid et Arsenal, Laurent Koscielny a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2018. L’international français a donc dû annoncer la nouvelle à Didier Deschamps, et le sélectionneur tricolore est rapidement venu aux nouvelles. « Une fois les premiers examens réalisés, ma première demande a été de récupérer mon alliance et mon téléphone. Là, j’ai vu que le sélectionneur m’avait laissé un message. Je lui ai répondu dans la foulée et nous avons continué à échanger les jours suivants. Le lendemain matin, j’ai passé des examens complémentaires. Le médecin du club est venu chez moi après le déjeuner pour me confirmer la gravité de la blessure. J’ai recontacté Didier Deschamps pour lui annoncer mon forfait pour le Mondial. C’est un gros coup dur », a expliqué le défenseur des Gunners dans une interview disponible sur le site de la Fédération française de football.

En pleine rééducation, Laurent Koscielny va cependant suivre ce Mondial de près. Le joueur de 32 ans devrait d’ailleurs rendre visite aux Bleus très prochainement : « je vais regarder les matches à la télévision, dans mon canapé, avec mes proches. Je suis maintenant le premier supporter de l’Équipe de France. Je ne pense pas pouvoir me rendre en Russie pendant ma rééducation, mais je vais essayer de passer à Clairefontaine pendant la préparation ou d’assister à France-Irlande au Stade de France. Le sélectionneur m’a lancé une invitation. Je vais m’organiser pour. » De quoi leur faire plaisir.