Didier Deschamps, outre le cas Kylian Mbappé, a évoqué le retour en forme de Nabil Fekir. Grand fan du joueur, le sélectionneur s’est félicité de le revoir briller avec l’Olympique Lyonnais.

« Oui Nabil a eu une année compliquée avec sa grave blessure qui a modifié son organisme. Il est très affûté, il a retrouvé la quasi-totalité de ses moyens. Je le revois percuter, avec des jambes. Il est en pleine confiance, et a un peu plus de responsabilité dans son club. Il est bien dans sa tête. Je n’ai jamais douté qu’il allait revenir, il a eu des moments difficiles. Ça met du temps à revenir, presque autant si ce n’est plus que la durée d’indisponibilité », a-t-il déclaré en conférence de presse à Clairefontaine.